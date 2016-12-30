Полузащитник Бетиса Чарли Мусонда вернется из аренды в стан Синих.
ЧАРЛИ МУСОНДА, REALBETISBALOMPIE.ES
30 декабря 2016, 18:20
Напомним, в прошлом сезоне Мусонда выступал за Бетис на правах аренды. Летом испанский клуб продлил аренду 20-летнего футболиста еще на сезон.
В новом сезоне Мусонда перестал получать регулярную игровую практику в Бетисе, в связи с чем испанцы приняли решение досрочно вернуть игрока Челси.
На сегодняшней пресс-конференции наставник Синих Антонио Конте подтвердил, что Мусонда в ближайшее время пополнит ряды его команды.
"Аренда Чарли Мусонды в Бетисе завершается, и он возвращается в команду, поскольку не располагал достаточным количеством игрового времени. По этой причине важно, чтобы он оставался в клубе в ближайшие недели, чтобы мы могли оценить ситуацию и принять лучшее решение", — сказал Конте.
В текущем сезоне Мусонда провел за Бетис 8 матчей в Ла Лиге и отдал 1 ассист.