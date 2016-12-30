Англия

Полузащитник Бетиса Чарли Мусонда вернется из аренды в стан Синих.

Напомним, в прошлом сезоне Мусонда выступал за Бетис на правах аренды. Летом испанский клуб продлил аренду 20-летнего футболиста еще на сезон.

В новом сезоне Мусонда перестал получать регулярную игровую практику в Бетисе, в связи с чем испанцы приняли решение досрочно вернуть игрока Челси.

На сегодняшней пресс-конференции наставник Синих Антонио Конте подтвердил, что Мусонда в ближайшее время пополнит ряды его команды.

"Аренда Чарли Мусонды в Бетисе завершается, и он возвращается в команду, поскольку не располагал достаточным количеством игрового времени. По этой причине важно, чтобы он оставался в клубе в ближайшие недели, чтобы мы могли оценить ситуацию и принять лучшее решение", — сказал Конте.

В текущем сезоне Мусонда провел за Бетис 8 матчей в Ла Лиге и отдал 1 ассист.