Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте заявил, что зимой Пенсионеры могут подписать новых футболистов.

"В январе всегда тяжело совершать приобретения, потому что каждая команда хочет удержать своих лучших игроков, их не продают. Но вместе с клубом мы ищем лучшее решение для команды на вторую половину сезона. Конечно, мы думаем о нашем положении и о состоянии нашего состава", — приводит слова Конте официальный сайт Синих.

"Когда обладаешь хорошим подбором игроков, новому футболисту будет проще вписаться в такую команду. Разумеется, мы продали Оскара и располагаем суммой, которую можем потратить".

Напомним, Челси продал Оскара в Шанхай СИПГ за 60 миллионов фунтов.

"Важно потратить эти деньги с умом. Я предпочитаю приобретать игроков, которые адаптированы к нашей системе игры, которые могут прийти в команду и сходу вписаться в игровую модель, но, повторюсь, не так просто найти в январе игроков подобного типа. Но мы работаем с клубом над этой ситуацией".

Сегодня сообщалось, что Антонио Конте провел встречу с полузащитником Баварии Артуро Видалем, на которой обсуждался потенциальный переход чилийца в стан Синих.