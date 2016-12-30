Главный тренер Челси Антонио Конте заявил, что зимой Пенсионеры могут подписать новых футболистов.
АНТОНИО КОНТЕ, ФК ЧЕЛСИ
30 декабря 2016, 18:51
"В январе всегда тяжело совершать приобретения, потому что каждая команда хочет удержать своих лучших игроков, их не продают. Но вместе с клубом мы ищем лучшее решение для команды на вторую половину сезона. Конечно, мы думаем о нашем положении и о состоянии нашего состава", — приводит слова Конте официальный сайт Синих.
"Когда обладаешь хорошим подбором игроков, новому футболисту будет проще вписаться в такую команду. Разумеется, мы продали Оскара и располагаем суммой, которую можем потратить".
Напомним, Челси продал Оскара в Шанхай СИПГ за 60 миллионов фунтов.
"Важно потратить эти деньги с умом. Я предпочитаю приобретать игроков, которые адаптированы к нашей системе игры, которые могут прийти в команду и сходу вписаться в игровую модель, но, повторюсь, не так просто найти в январе игроков подобного типа. Но мы работаем с клубом над этой ситуацией".
Сегодня сообщалось, что Антонио Конте провел встречу с полузащитником Баварии Артуро Видалем, на которой обсуждался потенциальный переход чилийца в стан Синих.