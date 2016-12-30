Англия

Манчестер Сити был готов выплатить клаусулу Тео и Лукаса Эрнандеса, но сами футболисты пожелали остаться в мадридском Атлетико.

В контрактах обоих Эрнандесов прописана клаусула, которая не стала бы проблемой для Ман Сити.

"Да, Сити делал предложение по Эрнандесам. В обоих случаях он активировал Клаусулу", — заявил гендиректор клуба Мигель Анхель Хиль Марин.

"Атлетико сделал все, что мог, чтобы убедить игроков остаться и они приняли решение и дальше выступать за нас".

20-летний Лукас регулярно появляется в матчах первой команды Атлетико, в то время, как на Тео, который моложе на год, проявил себя в Алавесе, за который играет на правах аренды.