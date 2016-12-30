Англия

Голкипер Лестера Рон-Роберт Цилер признался, что среди болельщиков и футболистов команды понемногу надвигается не лучшее расположение духа.

В прошлом сезоне Лестер сенсационно стал чемпионом Англии, однако в этом идет недалеко от зоны вылета.

"Настроение медленно начинает меняться. Наши фанаты несчастливы и их можно понять", — заявил Цилер.

"Победа в чемпионате была сказкой, но сейчас нужно побыстрее уйти от этой борьбы за выживание. Никто не ожидал, что мы вновь станем чемпионами, однако и подобной ситуации тоже не ожидали. Она начинает конкретно надоедать".

"В Лиге чемпионов мы вышли в плей-офф, а вот в чемпионате играем ниже своего уровня".

Завтра Лисы примут дома Вест Хэм.