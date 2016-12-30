Англия

Лишь третий голкипер Манчестер Юнайтед Сэм Джонстоун может отправиться зимой в аренду.

СМИ сообщали о том, что Морган Шнейдерлен, Мемфис Депай и Антони Мартиаль могут отправиться зимой в аренду в другие клубы.

Однако наставник манкунианцев Жозе Моуриньо исключает подобное развитие событий – Красные Дьяволы могут отпустить на таких условиях лишь Сэма Джонстоуна.

23-летний голкипер еще ни разу не сыграл за основной состав МЮ. Он занимает лишь 3-е место в клубной иерархии, проигрывая конкуренцию не только Давиду Де Хеа, но и Серхио Ромеро.

"У нас есть молодой голкипер Джоэль Перейра, который за последние 6 месяцев много играл в Португальской Примейре, теперь пришло время Джонстоуна поиграть 6 месяцев", — заявил Моуриньо.

"Это единственная арендная сделка, которую мы собираемся провернуть".

"Кроме того, я не хочу продавать игроков и клуб меня поддерживает. Но, как я говорил ранее, если футболист не играет и желает уйти, мы не будем стоять у него на пути. Конечно, если предложение устроит клуб, а мы таковых пока еще не получали".

Завтра Ман Юнайтед сыграет с Миддлсбро.