Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино исключил возможность ухода защитника Кевина Виммера и других игроков команды этой зимой.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что защитник Тоттенхэма Кевин Виммер может вернуться в Германию.

Кевин редко играет за Тоттенхэм и ранее заявлял, что может покинуть клуб в поисках игровой практики.

"Об аренде Виммера не было и речи. Я очень доволен Кевином, он все еще очень молод", — заявил Почеттино.

"Мы его покупали с прицелом не только на настоящее, но и на будущее".

"Я не думаю, что кто-то покинет Тоттенхэм зимой, в этом нет никакого смысла".

Послезавтра Тоттенхэм сыграет против Уотфорда.