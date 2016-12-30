Англия

Дважды ведя в счете, Тигры в конечном итоге не сумели удержать победу в домашней игре с Эвертоном (2:2).

Для Халл Сити и Эвертона, очный поединок которых, открывал программу 19-го тура английской Премьер-лиги, Boxing day стартовал абсолютно по-разному. Тигры, проведя довольно-таки неплохой матч с Манчестер Сити, все же не сумели устоять под натиском более именитого оппонента, пропустив за 20 минут до конца встречи три безответных мяча в сетку собственных ворот. Ириски, в свою очередь, показав содержательную игру, да еще и на выезде, против действующего чемпиона Англии Лестер Сити, добились уверенной, а оттого, не менее важной, виктории со счетом 2:0.

Подводя промежуточные итоги под результатами этих игр, казалось, что именно подопечные Рональда Кумана предстанут фаворитами перед матчем с последней командой АПЛ, которая, к слову, за последние четыре домашних матча, сумела лишь однажды взять верх над своим соперником — в активе коллектива Майкла Феллана, после 18-ти поединков, было всего-то 12 набранных баллов, в то время, как у их сегодняшнего оппонента, в лице которого и выступал Эвертон, значилось 26 зачетных пунктов, и как итог — седьмая строчка турнирной таблицы.

Оба коллектива в текущем сезоне явно не блещут игрой на выезде — в пассиве Халл Сити семь проигрышей подряд вне стен родного для себя стадиона. Ириски, в свою очередь, лишь благодаря победе над Лисами в последнем туре, прервали для себя шестиматчевую безвыигрышную серию в гостях. И здесь уже, в самую пору, стоит говорить о преимуществе Халл Сити... В любом случае, все на свои места должна была расставить исключительно сама игра.

Первый эпизод в поединке произошел уже в самом начале, когда дальний выстрел в исполнении Ливермура, метров с 18-ти, принял на себя оборонец гостей. Чуть позднее, свой шанс для взятия ворот упустил уже Снодграсс — центральный хавбек Тигров, сместившись с фланга в центр, пробил с пределов штрафной рядом с дальним верхним углом голкипера Ирисок. Продолжая оказывать давление на соперника, футболисты Халл Сити, в конечном итоге, все-таки сумели добиться своего — Доусон, с линии вратарской, после скидки от Дэвиса, удачно переправил круглого прямо по назначению, выведя таким образом свой коллектив вперед в этой встрече.

Эвертон, просидев "дома" весь старт матча, оклемался лишь на 12-й минуте, когда выстрел низом со средней дистанции от Миральяса, принял на себя страж ворот Тигров. После этого эпизода, игроки гостей забегали, что, в итоге, привело к еще одному опасному моменту вблизи владений Дэвида Маршалла — Коулмэн, после удара головой с пределов штрафной, угодил прямо в стойку ворот своего соперника. В середине тайма, уже Баркли мог забивать в ворота Халл Сити, однако его удар низом, с линии штрафной, прошел рядом со штангой.

В первые 45 минут встречи, Эвертон еще дважды мог забивать в ворота оппонента, однако дальние удары от Барри и Миральяса оказались слегка неточными — в обоих случаях, мяч после выстрелов от игроков Ирисок, проходил в считанных сантиметрах от штанги ворот Тигров. Когда казалось, что хозяева поля уйдут на перерыв с минимальным преимуществом в счете, свое веское слово решил сказать не кто-нибудь, а, собственно, голкипер Халл Сити — Маршалл, после подачи с углового, срезал круглого кулаком прямо в ворота, чем явно поверг в шок болельщиков, присутствующих на стадионе в Халле.

Начало второго тайма ознаменовалось выстрелом в перекладину с линии штрафной от Лукаку. На 55-й минуте, каркас ворот вступился уже за Ирисок, когда великолепный удар со штрафного в исполнении Снодграсса, приняла на себя крестовина ворот Роблеса. Не смог забить Роберт тогда, так сможет забить чуть позднее — на 65-й минуте, удачно исполненный стандарт, после удара которого, мяч был отправлен точно в верхний угол ворот соперника, снова позволил Тиграм выйти вперед в отчетном поединке. Тем не менее, удержать победу хозяевам поля опять не удалось — Баркли сравнял счет в игре на 84-й минуте, когда его удар головой с линии вратарской, после подачи с фланга от Бэйнса, достиг цели и принес, таким образом, Ирискам столь заветную и нужную ничью в контексте борьбы за зону еврокубков. Халл Сити, в свою очередь, добыв очко в игре с Эвертоном, на некоторое время обогнал в турнирной таблице Суонси, теперь Тигры занимают 19-ю строчку "турнирнки" АПЛ.

Football.ua

Халл Сити — Эвертон 2:2

Голы: Доусон, 7, Снодграсс, 65 – Маршалл, 45+1 (аг), Баркли, 84

Халл Сити: Маршалл — Магуайр, Доусон, Дэвис — Эль-Мохаммади, Снодграсс, Мейлер (Клукас, 56), Ливермор, Робертсон – Диоманде (Хаддлстоун, 85), Мбокани

Эвертон: Роблес — Коулмэн, Ягелка, Уильямс, Бэйнс — Гуйе, Барри (Дэвис, 67) – Валенсия (Калверт-Левин, 74), Баркли, Миральяс (Фунес-Мори, 87) — Лукаку

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Магуайр – Ягелка, Дэвис