Англия

Главный тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс признался, что мог трудоустроиться в Китае, однако решил остаться в Премьер-лиге.

Китайская Суперлига уже успела оформить 2 громких трансфера: Оскар перейдет из Челси в Шанхай СИПГ за 60 млн евро, а Карлос Тевес сменит Бону Жуниорс на Шанхай Шеньхуа примерно за 8-10 млн евро. При этом зарплата аргентинца в Китае составит около 40 млн евро за сезон.

Также сообщалось, что Реал получал предложение в 300 млн евро за Криштиану Роналду, а самому игроку собирались платить 100 тысяч евро ежегодно.

Сэм Аллардайс, которого уволили из сборной Англии за попытку заработать немного дополнительных денег незаконным путем, заверил, что и он получал предложение из Китая, но отказался.

"Было ли у меня предложение из Китая? Да. Но я не поехал. Я предпочел остаться в Англии", — заверил Аллардайс.