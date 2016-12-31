Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что по части истории его клуб уступает МЮ и Ливерпулю, однако понемногу он сейчас должен писат историю своих успехов.

После 18 туров идущий первым Челси от шестого МЮ отделяет 13 пунктов.

"Шесть команд сражаются за чемпионство. Особенно за первые 4 места, за Лигу чемпионов. Все соперники действительно классные команды. До конца сезона нас ожидает отличная схватка", — отметил Гвардиола.

Сегодня Ман Сити на выезде сыграет с Ливерпулем. Перед началом встречи команды занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

"Ливерпуль – это клуб с великой историей, перед которым стоят высочайшие цели. Понятно, что сейчас Ман Сити не может сравниться с тем, что Ливерпуль или МЮ добились за последние 30-40 лет. Но мы должны идти вперед шаг за шагом".