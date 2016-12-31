Англия

Победа над Ноттингемом, а также перенос матча Брайтона с Кардиффом позволили Ньюкаслу закончить 2016-й год на 1-м месте в турнирной таблице.

На матч Ньюкасла против Ноттингема собралось 52 228 человек – рекордный показатель для Сорок в этом сезоне. Благодаря голу Мэта Ричи и дублю Дуайта Гэйла, Сороки праздновали победу 3:1.

Эта победа, а также то, что матч лидирующего Брайтона с Кардиффом был перенесен из-за сильного тумана, позволит Сорокам встретить Новый год на 1-м месте в Чемпионшипе.

После 24 туров в активе Ньюкасла 52 пункта, у Брайтона, сыгравшего на матч меньше – 51.

Также на данный момент в зоне плей-офф за выход в АПЛ идут Рединг, Лидс, Хаддерсфилд и Шеффилд Юнайтед. В зоне вылета барахтаются Ротерхэм, Уиган и Блэкберн.