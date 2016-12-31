Англия

ВБА желает удержать своего форварда Саидо Бераино.

BBC сообщает, что Дрозды сделали уже третье предложение для нападающего.

Нынешний договор Саидо с клубом истекает в конце этого сезона.

Отметим, что текущий сезон складывается не лучшим образом для Бераино. Его отправляли во Францию, чтобы тот похудел, а в чемпионате Саидо сыграл всего 4 матча и голов не забивал.

Свой последний гол за ВБА он вовсе забивал еще 27 февраля.

Сейчас Бераино зарабатывает 20 000 фунтов в неделю. Вест Бром, по информации BBC, увеличит оклад англичанину в два раза.