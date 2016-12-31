ВБА желает удержать своего форварда Саидо Бераино.
саидо бераино, twitter.com/WestBromNews
31 декабря 2016, 07:14
BBC сообщает, что Дрозды сделали уже третье предложение для нападающего.
Нынешний договор Саидо с клубом истекает в конце этого сезона.
Отметим, что текущий сезон складывается не лучшим образом для Бераино. Его отправляли во Францию, чтобы тот похудел, а в чемпионате Саидо сыграл всего 4 матча и голов не забивал.
Свой последний гол за ВБА он вовсе забивал еще 27 февраля.
Сейчас Бераино зарабатывает 20 000 фунтов в неделю. Вест Бром, по информации BBC, увеличит оклад англичанину в два раза.