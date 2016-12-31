Англия

Вингер Ливерпуля Садио Мане дал комментарий накануне матча против Манчестер Сити.

Сегодня вечером Красные сыграют с Горожанами. Отметим, что команды в таблице разделяет всего одно очко.

"Не думаем о Челси или других командах. Думаем только целях, которые хотим достичь", — цитирует Мане Goal.com.

"Пока еще рано говорить о том, что произойдет в мае. Но мы хотим пройти как можно дальше. У нас хорошая и качественная команда".

"У нас также есть много молодых игроков. Мне нравится здесь находиться".

"В команде хорошая атмосфера. Хотим порадовать болельщиков. Неплохо играем дома, поэтому хотим хорошо сыграть против Ман Сити", — отметил сенегалец.