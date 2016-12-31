Вингер Ливерпуля Садио Мане дал комментарий накануне матча против Манчестер Сити.
Cадио Мане, фото фк ливерпуль
31 декабря 2016, 10:54
Сегодня вечером Красные сыграют с Горожанами. Отметим, что команды в таблице разделяет всего одно очко.
"Не думаем о Челси или других командах. Думаем только целях, которые хотим достичь", — цитирует Мане Goal.com.
"Пока еще рано говорить о том, что произойдет в мае. Но мы хотим пройти как можно дальше. У нас хорошая и качественная команда".
"У нас также есть много молодых игроков. Мне нравится здесь находиться".
"В команде хорошая атмосфера. Хотим порадовать болельщиков. Неплохо играем дома, поэтому хотим хорошо сыграть против Ман Сити", — отметил сенегалец.