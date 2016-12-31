Англия

Защитник лондонского Челси и юношеской сборной Англии Джей Дасилва продолжит карьеру в Первой английской лиге.

Стоит отметить, что 18-летний фулбек является воспитанником академии Синих, однако за первую команду родного клуба пока не дебютировал.

Как сообщает официальный сайт Чарльтона, клуб взял Дасилву в аренду до конца текущего сезона.

Интересно, что сейчас Чарльтон выступает в третьем дивизионе Англии, где после 23 сыгранных туров текущего розыгрыша набрал 31 очко и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы.

В текущем сезоне Дасилва отыграл за молодежный состав Челси во всех турнирах 13 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Кроме того, на его счету 4 поединка в футболке сборной Англии U-19.