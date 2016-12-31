Англия

Недавно издание Liverpool Echo провело опрос среди журналистов фан-сайтов Ливерпуля, по итогам которого Стивен Джеррард был признан лучшим игроком Красных в эпоху Премьер-лиги.

Иан Дойл встретился со Стивеном, чтобы вспомнить наиболее выдающиеся моменты капитана в Ливерпуле.

- Привет, Стиви. Как дела?

- Неплохо, спасибо.

- Ты был назван лучшим игроком Ливерпуля в эпоху Премьер-лиги – таковы результаты опроса Liverpool Echo. Молодцом!

- Такие награды всегда приятны. Эта немного отличается, но не важно, голосовали там журналисты или фанаты – в любом случае, судили люди, которые следят за твоей игрой, а поэтому очень приятно.

Я знаю, как пристально следили за моей карьерой из года в год. Не важно, стал ты первым, вторым третьим или даже просто попал в топ-10, а то и топ-20 лучших игроков Ливерпуля – уже отлично. За последние 25 лет в нашем клубе играли много великих игроков, так что даже находиться рядом с вершиной – уже большая честь.

Я – не тот человек, который гонится за индивидуальными наградами, мне всегда нужны были командные трофеи, однако и личные призы мне приятно получать. Так что хочу казать спасибо.

- Да всегда пожалуйста. Все мы знаем, что ты – ярый фанат Ливерпуля. Но опиши, насколько захватывающе было дебютировать в 1998-м против Блэкберна?

- Это было не захватывающе, а очень даже страшно! Предшествующие этому события были захватывающими – возможность тренироваться в Мелвуде, слышать похвалы от Жерара Улье, Фила Томпсона и Сэмми Ли.

А вот когда наступил момент, когда я сбросил манишку и готовился выйти на поле – это было вовсе не волнительно. Просто жутко!

Я помню шлепок по лицу, который помог убедиться в реальности происходящего, в том, что я играю перед целым стадионом.

Когда я посмотрел запись и увидел себя в той огромной красной форме… Я был доволен своим дебютом впоследствии, ведь мечта стала явью. Но тогда я был перепуганный.

Чем больше ты играешь, тем более комфортно чувствуешь себя. Но если быть откровенным, то мне было не очень уютно в первой команде первые 20 или 30 игр.

Ты очень нервничаешь, возбужден и отчаянно жаждешь проявить себя. Хочешь хвататься за любую возможность, чтобы не позволить никому встать на твоем пути, не профукать свой шанс.

- А там случился и первый гол – против Шеффилд Уэнсдей…

- Да, он мне очень помог. Ты приходишь в первую команду и только начинаешь находить свое место в ней. Тебя ставят на разные позиции – правый вингбек, правый защитник, оборонительный хавбек.

Но после того забегания и гола все начали понимать: "Он может играть и ближе к атаке".

То был один из множества подобных голов, которые я забивал в молодежных командах Ливерпуля. Я немного поработал в чужой штрафной, показал, что могу не только идти в отбор и отдавать пас, команда начала узнавать меня. Этот гол по-прежнему остается одним из самых любимых, определенно он входит в топ-10.

- Что ты почувствовал, когда забил?

- Ощущение было такое же, как и при важных голах, которые действительно решали исходы поединков.

Это было невероятное чувство – я забил гол и бежал перед болельщиками, преимущественно нашими, а еще совсем недавно я сидел там вместе с ними на трибунах. Мои кумиры – все они повисли у меня на спине – как Дэвид Томпсон и Дэнни Мерфи, например – те, у кого я набирался опыта.

В хорошем смысле, когда ты проходишь сквозь ряды молодежных команд, ты желаешь оставить своих товарищей посреди себя. Это соревнование. Так что я испытал особенное чувство, когда забил.

- Какой у тебя любимый матч за Ливерпуль?

- Если брать все 90 минут игры и добавленное время, то это поединок против Вест Хэма. Я бы сказал, это было идеальное выступление. В каждом матче, не важно, насколько хорошо ты играл, ты допускаешь небольшие ошибки, есть отрезки, когда не все получается. Но в тот день у меня получалось решительно все. Я как будто был на автопилоте – что ни сделаю, все правильно. Когда я пересматриваю тот матч, это было просто "Вау".

А вот что касается любимого момента, то тут вы не будете удивлены. Стамбул. Он был очень важен – не только для меня, но и для всей команды, для клуба, болельщиков – для каждого. Он всегда будет номером 1. Только посмотрите, какое наследие оставил тот финал.

На самом деле, важен даже не столько финал сам по себе, как наш путь к нему. Мы все время были андердогами, так что наша победа была просто невероятной. И разделить ее с товарищами по команде… Это всегда будет моим любимым моментом.

- Вот тут мы плавно и подходим к вопросу о лучшей атмосфере на Анфилде…

- О, ну это тоже очень просто! Полуфинал Лиги чемпионов против Челси в том сезоне был просто потрясающим! Примерно за час до стартового свистка стадион был практически полон и уже раскачивался.

Коп прыгал. Такое не раз бывало во время матчей, но никогда мне не случалось видеть, чтобы арена была полна уже на разминке, чтобы она заряжала с самого начала и до конца матча. В тот вечер весь стадион просто отжигал. Сложно вспомнить что-то круче, чем тот вечер, хотя я сыграл много прекрасных матчей на Анфилде.

- Ты играл со многими классными игроками в Ливерпуле. С кем было приятнее всего играть? И кто был лучшим?

- Моим любимым партнером всегда будет Джейми Каррагер. Я всегда чувствовал себя в большей безопасности, прямо непобедимым, когда играл перед ним. Я знал, что Каррагер всегда поддержит, знал, что есть лидер на поле, ну и, скажем так, рот!

Все знают, что я не любитель орать на поле, я предпочитаю как капитан, лично беседовать с игроками, когда для этого есть подходящее время. А вот Карра любил хорошенько покричать. У меня всегда было больше уверенности в успехе, когда я ощущал его поддержку.

А в том, кто меня шокировал своим потрясающим уровнем, выделяются Фернандо Торрес и Луис Суарес, это два главных фаворита. Часто бывали моменты, когда ты думал: "Вау, как они это сделали только что?"

Мне нравилось играть с Майклом Оуэном, ведь он очень хорошо двигался. Как полузащитник, я всегда мог рассчитывать на парочку ассистов, когда отдавал ему пасы.

Еще я был большим фанатом Робби Фаулера, он был для моим кумиром, когда я играл за молодежные команды Ливерпуля. Мы с ним пересеклись, когда его карьера уже близилась к концу – лучшие дни его остались уже позади. Но все равно это была честь – играть с ним. Мне, как хавбеку, нравились хорошие нападающие.

Обычно лучшие игроки – те, который постоянно хороши изо дня в день на тренировках, те, которым свойственна стабильность. Хаби Алонсо был одним из таких футболистов. После пяти минут его первой тренировки я это понял, учитывая технику его паса. После пары дней было понятно, что из него будет толк.

- А какое еще партнерство на поле тебе нравилось?

- Мне было по душе играть с Питером Краучем в свое время. Краучи посодействовал парочке моих любимых голов. Как в финале Кубка Англии против Вест Хэма. Его вклад в командную игру так и остался недооцененным.

У меня могло бы быть похожее партнерство с Энди Кэрроллом, если бы он играл за нас чуть дольше. Мне нравились нападающие, в сторону которых можно было запулить мяч и надеяться на то, что они его скинут.

Всегда есть футболисты, с которыми тебе нравится играть. Среди них можно назвать и Дирка Куйта. Все знают, как много он делал для команды. Это был классный игрок и мы знали, что его час пробьет, когда нужно будет забить важный гол.

- Ты забил 186 голов за Ливерпуль, некоторые из них чуть известнее других. Но есть ли лучшие с технической точки зрения?

- Возможно, это мяч на последних минутах финала Кубка Англии против Вест Хэма и гол Олимпиакосу. Когда забиваешь такие голы – это как воплощение мечты. Я помню, как оба раза пробивал и думал: "Да, в этот раз может залететь!"

Еще один из любимых был забит дома в ворота Миддлсбро издали. Да и гол Марселю, когда я пробил через себя в девятку, забывать не стоит.

А еще я забил похожий на Гудисоне. Вот такая у меня топ-5.

- Ты говорил об ассистах. Есть ли какой-то особенный?

- Я помню игру против Фулхэма в 2014. Мы играли с Даниэлем Старриджем еще не так долго, а когда в команде появляется новый форвард, я всегда старался отдать ему парочку ассистов, чтобы наладить взаимодействие, зарядить нас обоих уверенностью. Даниэль был с нами меньше года, когда мы приехали на Крэйвен Коттедж. В моменте с его голом был небольшой зазор между защитой и вратарем, я его увидел и воспользовался, отдав пас внешней стороной стопы. В том, что касается таланта, Старридж – один из лучших. Я думаю, иногда он и сам не понимает, насколько хорош.

Еще один ассист, который мне запомнился, был в финале Кубка Англии на Джибриля Сиссе. Во многом – благодаря дистанции, на которую я отдал пас. Когда мяч пролетает много метров, прежде, чем достигнуть цели, это всегда приятно.

Да и пас на Торреса, когда мы обыграли Ньюкасл 3:0 в 2008, я его вспоминаю с радостью.

- А любимый пенальти? Ты пробивал пару раз…

- Наверное, против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2008 на Анфилде. Была уже концовка матча, они только что сделали счет 2:2 и прошли бы дальше за счет правила выездного гола. Я был перед Копом. Ощущал давление. Помню, я пробил довольно высоко, хотя обычно бил по низу, потому что в такой удар можно вложить достаточно мощи. Мне удалось отправить мяч в сетку и то был прекрасный момент.

- А какой твой любимый выездной стадион?

- Гудисон, вне всякого сомнения. Мне нравилась атмосфера на нем, да и газон всегда был великолепен. Ненависть и стеб заряжали меня. Мне нравилось, когда Ливерпуль играл там, я всегда пытался продемонстрировать свой максимум на этой арене.

- Так значит тебе больше всего нравилось обыгрывать Эвертон?

- Они и Манчестер Юнайтед, вот двое любимчиков. В то же время, это те команды, которым всегда боялся проиграть. Мне было сложно уснуть в ночь перед матчем, но когда ты выходишь из них триумфатором – непередаваемое чувство!

- Ты пару раз уже упоминал страх.

- Страх – это то, что сопровождало меня всю карьеру. Страх промахнуться или страх проиграть. Я думаю, он идет рука об руку с жаждой победы. Это два крайних состояния и мне знакомы оба.

- А кто твой любимый тренер в Ливерпуле? Ты работал с несколькими знаменитыми менеджерами.

- Все они были разными, так что сложно отвечать. У тебя могут быть хорошие периоды при разных тренерах. Не обязательно это должен быть твой любимый на личностном уровне наставник, так что я всегда отвечаю, что это Рафаэль Бенитес.

Рафа всегда хотел сделать меня более тактически подкованным игроком, а то, как он строил команду, было идеальным для меня. Я чувствовал себя всегда на пике рядом с теми, кто меня тогда окружал. Ну и нужно добавить тот факт, что мне тогда было 24 или 25 лет, я был в самом расцвете сил. И, конечно же, тактически Рафа – тренер высочайшего класса.

Если честно, мне нравилось играть при всех менеджерах. Кенни Далглиш был одним из моих героев, а еще мне нравился футбол, который мы показывали при Брендане Роджерсе.

Лично я переживал хорошие времена и при Рое Ходжсоне. Я чувствовал, что хорошо играю под его руководством и очень жаль, что он не проработал больше.

И, конечно же, особого упоминания заслуживает Жерар Улье, ведь именно он дал мне дебютировать и много мне помогал на первых порах – как на поле, так и за его пределами.

- Если бы у тебя было одно желание, что бы ты изменил?

- Исход сезона 2013/2014.

- Ты теперь вновь стал фанатом Ливерпуля. По крайней мере, сейчас. Что заставило тебя смотреть матчи Красных в этом сезоне?

- Мне они нравятся, поэтому я смотрю. Восхищает не то, как высоко мы в чемпионате или недавняя победа в дерби, хотя и это тоже радует. Главное, что Ливерпуль должен был выигрывать в каждом из своих матчей. Да, иногда что-то шло не так, например с Бернли или Борнмутом, терялись очки и в других матчах, когда не следовало бы этого делать. Но всегда было ощущение, что Ливерпуль должен победить. И это радует больше всего.

Вот поэтому мы можем говорить, что наблюдаем сейчас в Ливерпуле топ-команду.

- Спасибо, Стиви.

- Да всегда пожалуйста. И еще раз спасибо.

Иан Дойл, Liverpool Echo