Англия

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта заверил, что никогда не раздумывал над возможным уходом из лондонского клуба.

В нынешнем сезоне фланговый защитник Аспиликуэта под руководством Антонио Конте стал центральным, однако даже на новой позиции выглядит просто потрясающе.

Недавно Сезар продлил контракт с клубом. Он признается, что даже в прошлом сезоне, который для Синих выдался провальным, не задумывался об уходе.

"Ко мне тут очень хорошо относятся с моих первых дней в клубе. Я всегда ощущал, что это подходящее место для меня", — заявил Сезар.

"Когда подписывал новый контракт, не испытывал никаких сомнений, ведь счастлив в Челси".

"Я тут уже достаточно долго и с момента перехода никогда не думал об уходе из Челси. Даже когда не играл поначалу, я все равно был уверен в себе и знал, что нужно работать и тогда получу свой шанс".

"При Антонио Конте я желаю и дальше трудиться, чтобы выигрывать трофеи – вот и все".

В нынешнем сезоне на счету Сезара все 19 матчей в Премьер-лиге (1 ассист).