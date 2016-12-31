Англия

Нападающий Арсенала Алексис Санчес желает отблагодарить фанатов за поддержку победой в Лиге чемпионов или Премьер-лиге.

Алексис перешел в Арсенал из Барселоны в 2014 году. За это время он отметился 56 голами в 117 матчах. 14 мячей пришлись на этот сезон, когда Арсен Венгер перевел чилийца в центр нападения.

Контракт Санчеса с Канонирами истекает в 2018 году и стороны пока что не могут договориться о его продлении.

28-летний Алексис настаивает, что он остается сконцентрированным на выступлениях за Арсенал на футбольном поле, а не на переговорах.

"Я стараюсь подтвердить свою важность в каждом матче. Я верю, что наша команда достаточно хороша, чтобы многое выиграть", — заявил Санчес.

"Мне очень хорошо в Арсенале, тут я счастлив".

"Арсенал должен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов ради наших фанатов, которые поддерживают нас и в радости, и в горе, что просто чудесно".

Арсенал последний раз выигрывал Премьер-лигу в сезоне 2003/2004. Сейчас Канониры идут на 4-м месте, уступая лидирующему Челси 9 очков.

Что касается Лиги чемпионов, то в этом сезоне Арсенал выборол у ПСЖ 1-е место в группе и вышел в 1/8, где сыграет с Баварией. Этот трофей Канониры еще никогда ранее не выигрывали.