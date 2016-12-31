Англия

Никто в нынешнем розыгрыше АПЛ не получал желтую карточку быстрее, чем хавбек Суонси Ки Сон Ен.

Сегодня Суонси в родных стенах уступил Борнмуту в рамках 19-го тура Премьер-лиги со счетом 0:3.

Полузащитнику Лебедей Ки Сон Ену понадобилось лишь 30 секунд, чтобы схлопотать горчичник. Причиной стал фол на Райане Фрейзере в центре поля. В нынешнем сезоне никто не получал предупреждение быстрее полузащитника Суонси.

В последний раз 27-летний кореец выходил в стартовом составе Суонси еще 6 ноября, однако сегодня вернулся в основу после того, как уволенного Боба Брэдли временно сменил Алан Кертис.

Нынешняя желтая карточка стала для Ки первой в этом сезоне – до этого он 11 матчей покидал поле без предупреждений.