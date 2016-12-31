Англия

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился мнением по поводу полузащитника Шпор Бамиделе Алли.

"Стоит ли Алли 50 миллионов фунтов? Да, почему бы и нет?! На данный момент Деле демонстрирует уровень, который редкость для игрока в 20 лет", — начал Почеттино.

"Нет сомнений в том, что Алли будет одним из лучших игроков в Англии в ближайшие 10-12 лет".

"АПЛ — один из самых сложных турниров в мире, поэтому если Деле будет одним из лучших здесь, то одновременно и во всей Европе", — добавил менеджер Шпор.

В текущем сезоне Алли сыграл 17 матчей в АПЛ и забил 6 голов.

Также на его счету 6 поединков в Лиге чемпионов и 1 точный удар.