Благодаря дублю в исполнении Виллиана, а также голам Кэхилла и Косты, подопечные Антонио Конте переиграли Гончаров, и добыли таким образом 13-ю кряду викторию в текущем розыгрыше чемпионата (4:2).
Челси празднует первое взятие ворот в матче, uefa.com
31 декабря 2016, 18:53
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Челси — Сток Сити 4:2
Голы: Кэхилл, 34, Виллиан, 57, 66, Коста, 85 – Инди, 47, Крауч, 64
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Иванович, 82), Канте, Фабрегас (Матич, 73), Алонсо – Виллиан (Чалоба, 84), Диего Коста, Азар
Сток Сити: Грант — Джонсон, Шоукросс, Инди, Питерс — Аллен, Адам — Диуф, Афеллай (Имбула, 61), Шакири (Кркич, 61) — Крауч
Предупреждения: Мозес, Фабрегас, Алонсо – Диуф, Адам