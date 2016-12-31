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Челси — Сток Сити 4:2
Голы: Кэхилл, 34, Виллиан, 57, 66, Коста, 85 – Инди, 47, Крауч, 64

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Иванович, 82), Канте, Фабрегас (Матич, 73), Алонсо – Виллиан (Чалоба, 84), Диего Коста, Азар

Сток Сити: Грант — Джонсон, Шоукросс, Инди, Питерс — Аллен, Адам — Диуф, Афеллай (Имбула, 61), Шакири (Кркич, 61) — Крауч

Предупреждения: Мозес, Фабрегас, Алонсо – Диуф, Адам