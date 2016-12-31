Англия

Отдав две голевые передачи в сегодняшнем матче Челси против Сток Сити, полузащитник Синих Сеск Фабрегас достиг отметки в 100 голевых передач в АПЛ.

Сегодня Челси в родных стенах обыграл Сток Сити со счетом 4:2. В этом матче двумя результативными передачами отметился хавбек Синих Сеск Фабрегас.

Благодаря этому испанец стал четвертым игроком в истории АПЛ, отдавшим 100 голевых передач.

При этом Фабрегасу для этого понадобилось 293 игры.

На первом месте со 162-мя ассистами располагается легендарный Райан Гиггз (367 матча). На втором месте с 101 голевой передачей разместился Уйэн Руни (445 матчей). Третье место со 102 передачами занял Фрэнк Лампард (559 поединков).