Англия

Форвард Сток Сити Питер Крауч поделился своими эмоциями после матча с Челси (2:4).

Сегодня Сток Сити на выезде уступил Челси со счетом 2:4. Крауч отметился в матче голом.

"В первом тайме мы очень неплохо себя показали, но несколько ошибок дали о себе знать", — сказал Крауч после матча.

"Челси — фантастическая команда. Они сильны во всех аспектах, но мы очень разочарованы, что остались ни с чем", — добавил нападающий.

В текущем сезоне Крауч провел за Сток Сити 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отметился 1 ассистом.