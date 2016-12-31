Англия

Менеджер Лестера Клаудио Раньери поделился своим эмоциями после матча с Вест Хэмом (1:0).

Сегодня Лестер в родных стенах обыграл Вест Хэм со счетом 1:0.

"Я горжусь своей командой, ведь мы наконец смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. Сегодняшний результат очень хорош для всех жителей Лестера и, конечно, для нашей команды", — сказал Раньери после матча.

"У нас было несколько возможностей увеличить счет. Сегодня мы очень нуждались в поддержке болельщиков, ведь это очень важно", — добавил наставник.

На данный момент Лестер с 20-ю очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.