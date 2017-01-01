Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей девятнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Уотфорд — Тоттенхэм

15:30, Викирейдж Роуд

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Несмотря на бодрый старт, в 6-ти последних турах Шершни набрали только 4 очка, поэтому закономерно опустились во вторую половину таблицы. Помимо этого у Уотфорда наметились проблемы в игровом плане, а особенно, в обороне. Вылетев из ЛЧ, Шпоры пришли в себя и после поражения от Юнайтед победили в трех турах кряду.

На данный момент лазарет команды Маццарри самый большой в лиге с количественной точки зрения, а особенно в этом плане пострадала линия полузащиты. Шпоры также не обошлись без потерь — дисквалифицированных Уокера и Вертонгена заменят Триппьер и Дайер, что наверняка скажется на надежности защитной линии команды не в лучшую сторону. В остальном же состав лондонцев должен быть аналогичным недавнему поединку с Саутгемптоном.

Учитывая нынешнюю форму команд, фаворитизм подопечных Почеттино вырисовывается достаточно явно, даже несмотря на то, что они будут играть в гостях. Уотфорд постарается сделать акцент на сдерживании атакующей мощи Тоттенхэма, но Шпорам не привыкать преодолевать насыщенную оборону, так что они должны без проблем добыть 3 очка на Викирейдж Роуд.

Не сыграют: Джа Джедже, Мариаппа, Перейра, Янмаат, Берами, Окака, Саксэсс, Уотсон — Ламела

Дисквалификации: Бритос — Уокер, Вертонген

Интересные факты:

- Тоттенхэм никогда не проигрывал Уотфорду в АПЛ, дважды сыграв вничью и добыв 4 победы;

- Харри Кейн забил 7 голов в 8-ми последних матчах лиги в январе;

- Трой Дини забивал 38-ми различным командам в течение карьеры, но в 3-х матчах не сумел забить Шпорам.

прогноз 1:3

Арсенал — Кристал Пэлас

18:00, Эмирейтс Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Из-за двух кряду поражений Арсенал опустился на четвертую строчку, и даже победа над Дроздами не смогла изменить турнирное положение лондонцев. Буквально по пятам Канониров следуют Тоттенхэм и Юнайтед, поэтому терять очки им очень нежелательно. В Пэлас началась новая глава имени Аллардайса, который стартовал ничьей в матче с Уотфордом, но Орлы выглядели бодро и если бы не промах Бентеке, то вполне могли бы добыть 3 очка.

Несмотря на разницу в классе, грядущие соперники имеют сходства. Речь о большом количестве травмированных с обеих сторон, но у Арсенала они не критичны, а особенно удачным выглядит возвращение к тренировкам Мустафи. Если немец будет полностью готов выйти на поле, то это обязательно произойдет, ведь заменяющий его Паулиста не слишком впечатляет.

У Орлов кадровых проблем также немало, хотя большинство из них были известны еще раньше. Самой ощутимой потерей для Пэлас является дисквалификация Дилэйни, ведь тот же Томкинс также недавно находился в лазарете, поэтому еще не факт, что он сможет выйти на поле. То же касается и Макартура с Ледли.

Арсенал выглядит однозначным фаворитом встречи, о чем помимо прочего говорит еще и фактор родных трибун. Впрочем, Канонирам на протяжении всего матча наверняка придется взламывать плотную оборону Орлов, ведь по-другому они вряд ли могут рассчитывать на очки.

Не сыграют: Касорла, Дебюши, Акпом, Уэлбек, Мертезакер, Уолкотт, Гиббз — Суаре, Уикэм, Манданда, Сако, Реми

Под вопросом: Окслейд-Чемберлен, Мустафи — Томкинс, Макартур, Ледли

Дисквалификации: Дилэйни (Кристал Пэлас)

прогноз 2:0

Алексей Ледовской, Football.ua