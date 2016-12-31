Англия

Наставник Миддлсбро Айтор Каранка поделился своими эмоциями после матча с Манчестер Юнайтед (1:2).

Миддлсбро выигрывал по ходу матча у МЮ со счетом 1:0, однако в конце поединка манкунианцы умудрились дважды расписаться в воротах гостей — 2:1.

"Поражение всегда очень сложно принять, но мы должны извлечь из этого поединка положительные вещи. По ходу матча я думал, что нам удастся завоевать хотя бы один балл", — сказал Каранка после матча.

"Миддлсбро показал, что мы способны конкурировать с любой командой. Я сказал футболистам, что сейчас нам нужно восстановиться".

"Было непросто противостоять Моуриньо, ведь у нас отличные отношения. Сегодня мы оба хотели победить. Надеюсь, что в конце сезона МЮ окажется на вершине турнирной таблицы, а мы сохраним прописку в АПЛ", — резюмировал наставник.