Англия

Победа в домашнем поединке АПЛ против Сток Сити (4:2) стала для лондонского Челси рекордной.

Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте продлили свою победную серию в элитном дивизионе Англии до 13 матчей.

Таким образом Синие повторили рекорд АПЛ по длительности победной серии в одном сезоне, который в сезоне 2001/2002 установил лондонский Арсенал.

Интересно, что абсолютный рекорд английского первенства по числу викторий подряд принадлежит все тем же Канонирам, которые в 2002 году не теряли очки в чемпионате 14 поединков кряду.

Повторить и это достижение Арсенала Челси может 4 января — в гостевом матче против Тоттенхэма. Начало игры в 22:00 по Киеву.