Англия

Наставник лондонского Челси Антонио Конте поделился своими впечатлениями от домашнего поединка АПЛ против Сток Сити (4:2).

Напомним, что эта виктория продлила победную серию Синих в нынешнем чемпионате до 13 матчей, что стало повторением рекорда АПЛ.

"Сегодня была очень упорная игра, которая стала ярким подтверждением моих слов о сложности АПЛ", — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

"Нам противостояла очень сильная команда, предпочитающая играть длинными передачами, после которых трудно перехватить мяч или выиграть подбор. Я доволен своими футболистами, доказавшими, что мы можем адаптироваться к любому игровому стилю, с которым можем столкнуться в Англии".

"Моя реакция зависит от того, как складывается матч и насколько трудно нам приходится. Мы вышли вперед и пропустили в самом начале второго тайма из очевидного офсайда. Это моя вина. Я готовлю своих игроков к тому, что они должны соблюдать четкую линию до тех пор, пока не раздастся свисток арбитра. Мои футболисты со своей задачей справились хорошо, однако судья на линии — не до конца. После второго гола нам пришлось очень непросто. После 12 побед подряд возрастает риск успокоиться и позволить себе мысль о том, что ты имеешь возможность сыграть вничью. Команда сегодня продемонстрировала волю к победе и стремление бороться до конца, за что я ей благодарен. Я тренирую команду, но это заслуга игроков".

"Они продемонстрировали сильный характер, каждый раз отвечая на то, что соперник сравнивает счет. Я сам был игроком и знаю, насколько это непросто. Ты смотришь на часы и видишь, что до конца матча остается не так уж и много времени. Мои игроки действовали великолепно и каждый раз находили возможность снова вернуть себе лидерство. Мы заслужили победу. Это особенно ценно, поскольку мы лидируем в чемпионате, и каждая команда по-особому настраивается на игру с нами. Когда у тебя есть такие игроки, ты по-настоящему счастлив".