Стоит отметить, что после 19 сыгранных туров текущего английского первенства Синие, которые накануне повторили рекорд АПЛ, набрали 49 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу.  

"Мы провели первую половину чемпионата на невероятном уровне, но повторить это достижение будет сложно", — заявил журналистам итальянский специалист.

"Во второй части сезона нам будет гораздо труднее. В начале чемпионата нас никто не причислял к фаворитам в гонке за титулом, но теперь на нас сосредоточено все внимание".

"Нам предстоит много работать, чтобы найти уникальное решение для каждого конкретного предстоящего матча. Тем не менее, сегодня мы по-настоящему счастливы".