Англия

Наставник лондонского Челси Антонио Конте поделился своими ожиданиях от второй части текущего сезона.

Стоит отметить, что после 19 сыгранных туров текущего английского первенства Синие, которые накануне повторили рекорд АПЛ, набрали 49 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

"Мы провели первую половину чемпионата на невероятном уровне, но повторить это достижение будет сложно", — заявил журналистам итальянский специалист.

"Во второй части сезона нам будет гораздо труднее. В начале чемпионата нас никто не причислял к фаворитам в гонке за титулом, но теперь на нас сосредоточено все внимание".

"Нам предстоит много работать, чтобы найти уникальное решение для каждого конкретного предстоящего матча. Тем не менее, сегодня мы по-настоящему счастливы".