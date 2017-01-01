Наставник лондонского Челси Антонио Конте поделился своими ожиданиях от второй части текущего сезона.
Антонио Конте, chelseafc.com
01 января 2017, 11:25
Стоит отметить, что после 19 сыгранных туров текущего английского первенства Синие, которые накануне повторили рекорд АПЛ, набрали 49 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу.
"Мы провели первую половину чемпионата на невероятном уровне, но повторить это достижение будет сложно", — заявил журналистам итальянский специалист.
"Во второй части сезона нам будет гораздо труднее. В начале чемпионата нас никто не причислял к фаворитам в гонке за титулом, но теперь на нас сосредоточено все внимание".
"Нам предстоит много работать, чтобы найти уникальное решение для каждого конкретного предстоящего матча. Тем не менее, сегодня мы по-настоящему счастливы".