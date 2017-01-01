Англия

Нападающий английского Миддлсбро и сборной Шотландии Джордан Роудс пользуется большим спросом среди клубов английского Чемпионшипа.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 26-летнего форварда Боро приписывали двум другим представителям второго дивизиона Англии — КПР и Дерби.

Сообщается, что в гонку за Роудсом включилась и Асто Вилла, которая попытается переманить его уже в январе.

Стоит отметить, что после 24 сыгранных туров нынешнего розыгрыша Чемпионшипа Львы с 35 очками в активе расположилась на 10-й позиции турнирной таблицы.

В текущем сезоне Роудс отыграл за Миддлсбро, с которым он связан контрактом до июня 2020 года, во всех турнирах только 6 матчей.