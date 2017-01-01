Англия

Наставник лондонцев Антонио Конте похвалил игру полузащитника Синих Виллиана в домашнем поединке АПЛ против Сток Сити (4:2).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 28-летний атакующий хавбек лондонцев отметился дублем, который помог Пенсионерам повторить рекорд АПЛ,

"Я доволен Виллианом. Он — фантастический игрок", — заявил журналистам итальянский специалист.

"Все мы знаем, что ему пришлось пройти через непростой период, но сегодня он провел великолепный матч и действовал отлично как с мячом, так и без него, забив два гола". Рад за него, поскольку он хороший парень и полностью заслужил это. Мы оказывали ему максимальную поддержку, но в такой ситуации сложно любому человеку".

"Ему удалось преодолеть сложный этап своей жизни, и я рад за него. Он — превосходный игрок и, что гораздо важнее для меня, великолепный человек. Он много работал на протяжении всего матча, и я заменил его, чтобы избежать риска травмы из-за усталости".

В текущем сезоне экс-хавбек донецкого Шахтера отыграл за Синих во всех турнирах 16 матчей, отметившись 5 голами и 1 ассистом.