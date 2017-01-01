Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич рассказал о том, будет ли клуб выходить на трансферный рынок, с учетом повреждения Марка Нобла.

29-летний полузащитник Молотобойцев получил травму в середине второго тайма матча против Лестера (0:1).

"Будем ли покупать кого-то на замену Ноблу? Нет, нет, нет. Я надеюсь, что он не получил серьезную травму. Все выглядит так, что у него ничего серьезного, но надо немного подождать, чтобы знать наверняка", — заявил тренер Вест Хэма Славен Билич.

Нобл — основной игрок Молотобойцев. В текущем сезоне хавбек сыграл 21 игру, забил четырежды и отдал два ассиста.