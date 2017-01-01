Англия

Менеджер Вест Бромвича Тони Пьюлис подтвердил, что клуб попытается приобрести футболистов.

Дрозды после 19-ти туров идут восьмыми и в клубе хотят пригласить игроков, чтобы дальше бороться за более высокие места.

"В клубе сказали, что мы можем попытаться усилиться. Нам же следует найти таких футболистов, которые смогут усилить команду, сразу же заиграв в стартовой 11-ке", — начал Пьюлис.

"Это то, что мы попытаемся сделать. Впрочем, нам не будет просто, учитывая то, что мы не гранд. Сделаем все возможное", — резюмировал менеджер ВБА.