Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо и защитник команды Жоэль Матип не сыграют в следующем туре против Сандерленда.

Завтра Черные Коты примут Красных в рамках 20-го тура АПЛ.

24-летний бразилец Коутиньо вне игры уже с конца ноября (травмировал лодыжку в матче первого круга против Сандерленда, 26-го ноября), 25-летний камерунец Матип не играет с 11-го декабря (также травма лодыжки).

"Я не верю в чудеса", — ответил Клопп, менеджер Ливерпуля, на вопрос о том, есть ли шансы у пары игроков сыграть с Черными Котами.

"За два дня ничего не может поменяться. Без шансов", — отрезал Клопп.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл 14 игр, забил 6 голов, а также отдал 6 ассистов. Матип провел также 14 матчей, забил гол.