Англия

Сопредседатель Вест Хэма Дэвид Салливан заверил болельщиков, что клуб будет вести себя активно на трансферном рынке в зимнее окно.

Ранее Салливан заявлял о том, что клуб будет стараться осуществить трансферы в январе, однако отмечал, что сделать это будет непросто.

"Наша первая задача на январь — поработать на трансферном рынке", — начал Дэвид Салливан.

"Я могу вас заверить, что уже проделана большая закулисная игра. Это плацдарм для будущих сделок, которые нужно провернуть до дэдлайна", — резюмировал руководитель лондонского клуба.