Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заверил, что его команда все еще рассчитывает стать чемпионом Англии.

Вчера Ман Сити проиграл Ливерпулю 0:1 и после 19-ти туров уступает лидирующему Челси 10 пунктов. При этом Челси выиграл 13 из последних 13 матчей в Премьер-лиге.

"Когда ты выигрываешь 12-13 матчей, потерять очки непросто, — заявил Гвардиола. – Отставание от Челси огромно, лондонцы заслуженно лидируют".

"Но мы играем в Лиге чемпионов и продолжаем борьбу за чемпионство. Понятно, что после поражения от Ливерпуля мы можем сказать "все могло бы быть и получше", но я доволен тем, как тренируются мои ребята".

"Скоро начнется второй круг. Мы должны уважать всех соперников, но фокусироваться только на себе, на каждом конкретном матче, чтобы одерживать победы".

Завтра Ман Сити примет дома Бернли. Начало матча – в 17.00 по киевскому времени.