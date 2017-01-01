Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байлли 2 января должен прибыть в расположение сборной Кот-д`Ивуара.

Вчера Байлли вышел в старте на матч против Миддлсбро (2:1). Манкунианцы рассчитывали, что Эрик поможет команде и в игре с Вест Хэмом, однако он вынужден отправиться в лагерь сборной Кот-д`Ивуара.

"Байлли отправляется в сборную. Он должен быть в ней 2 января. Мы просили Кот-д`Ивуар позволить Эрику сыграть за нас 3 января, однако они отказали. Так что Байлли не сыграет с Вест Хэмом", — заявил Моуриньо.

"Учитывая, как они стремятся контролировать каждую секунду, они, конечно же, собираются выиграть Кубок африканских наций".

"Я знаю, что теряю Байлли на месяц, так что буду обходиться Смоллингом, Рохо и Джонсом – 3 игрока на 8 матчей".

После 19 туров МЮ с 36 очками идет на 6-м месте в Премьер-лиге.