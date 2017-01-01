Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байлли 2 января должен прибыть в расположение сборной Кот-д`Ивуара.
жозе моуриньо и эрик байлли, manutd.com
01 января 2017, 19:22
Вчера Байлли вышел в старте на матч против Миддлсбро (2:1). Манкунианцы рассчитывали, что Эрик поможет команде и в игре с Вест Хэмом, однако он вынужден отправиться в лагерь сборной Кот-д`Ивуара.
"Байлли отправляется в сборную. Он должен быть в ней 2 января. Мы просили Кот-д`Ивуар позволить Эрику сыграть за нас 3 января, однако они отказали. Так что Байлли не сыграет с Вест Хэмом", — заявил Моуриньо.
"Учитывая, как они стремятся контролировать каждую секунду, они, конечно же, собираются выиграть Кубок африканских наций".
"Я знаю, что теряю Байлли на месяц, так что буду обходиться Смоллингом, Рохо и Джонсом – 3 игрока на 8 матчей".
После 19 туров МЮ с 36 очками идет на 6-м месте в Премьер-лиге.