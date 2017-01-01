Англия

59 голов в первых 100 матчах в АПЛ — показатели форварда Тоттенхэма Харри Кейна аналогичны достижениям легенды Арсенала Тьерри Анри.

Кейн отметился дублем в ворота Уотфорда в своем 100-м матче в Премьер-лиге. Матч завершился победой Шпор 4:1 – еще 2 гола записал на свой счет Деле Алли.

Мячи в ворота Шершней стали для Харри 58-м и 59-м. Такие же показатели после первых 100 матчей в АПЛ были и у легендарного нападающего Арсенала Тьерри Анри.

Кейн из своих 100 матчей 97 провел за Тоттенхэм и еще 3 – в сезоне 2012/2013, когда он на правах аренды играл за Борнмут.