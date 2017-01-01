Англия

Вест Бромвич Альбион не оставляет попыток подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Моргана Шнейдерлена.

Шнейдерлен перешел в МЮ за 24 млн фунтов из Саутгемптона перед началом прошлого сезона. Однако Моргану не удалось впечатлить в нынешней кампании Жозе Моуриньо и поэтому он может покинуть клуб.

Вест Бромвич ранее уже предлагал 18 млн фунтов за француза, однако получил отказ. Тем не менее, Дрозды намерены повысить предложение, чтобы заполучить хавбека.

По информации The Telegraph, Вест Бром предложит 20 млн фунтов за Шнейдерлена.

Также в услугах Моргана заинтересован Эвертон.

Ранее из МЮ в Вест Бромвич уже перешли защитник Джонни Эванс и полузащитник Даррен Флетчер.