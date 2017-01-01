Англия

Арсенал спокойно расправился с Кристал Пэлас

Голы Жиру и Ивоби принесли Канонирам уверенную победу над командой Аллардайса (2:0).

arsenalfc.com

Второй матч календарного 2017-го года особой борьбы не подарил, хотя все же был повеселее поединка Тоттенхэма и Уотфорда, где подопечные Почеттино сняли все вопросы уже до перерыва. На Эмирейтс Стэдиум Арсенал в спокойном стиле оставил не у дел Орлов Сэма Аллардайса.



Открыли счет Канониры благодаря красивейшему мячу, который был на счету Оливье Жиру. Француз изловчился и пробил в пяткой с труднейшей ситуации после навеса партнера — сфера от перекладины влетела в сетку ворот Уэйна Хеннесси. Особого сопротивления гости после пропущенного мяча не продемонстрировали, а удар в створ ворот Чеха от Кабайе должной опасности не нес. В конце тайма отличный шанс был у Алексиса Санчеса после некой суматохи, когда чилиец подобрал мяч и пробивал с пределов чужой штрафной — каким-то чудом ногой сумел отразить мяч вратарь.



Вторую половину активнее начали гости, но их давление довольно быстро закончилось, а в дальнейшем уже Арсенал не отдал соперникам инициативу. Мяч заметался в штрафной площади Пэлас, после чего наиболее расторопным оказался Алекс Ивоби, который головой пробил точно под перекладину ворот Орлов. Тем самым, уже на 56-й минуте встречи был установлен окончательный счет матча — 2:0.



В остатке встречи Арсенал все так же доминировал, но по-настоящему опасных шансов у тех или иных ворот уже не было. Как итог, Канониры добывают победу, которая позволяет им снова опередить Тоттенхэм и воссесть на третьей строчке турнирной таблицы.



Football.ua



Арсенал — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Жиру, 17, Ивоби, 56



Арсенал: Чех — Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль — Эльнени (Кокелен, 72), Джака — Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмси, 72) — Жиру



Кристал Пэлас: Хеннесси — Келли, Данн, Томкинс, Уорд — Фламини, Панчеон — Таунсенд (Чхон-Йон Ли, 71), Кабайе (Матч, 65), Заха — Бентеке (Кэмпбелл, 77)



Предупреждения: Монреаль — Томкинс