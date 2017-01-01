Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино уверен, что во встрече с лидирующим Челси на стороне Шпор будут симпатии всех остальных коллективов Премьер-лиги.

Челси опережает своего ближайшего преследователя, Ливерпуль, на 6 очков. Идущий 3-м Тоттенхэм уступает Пенсионерам 10 пунктов после первого круга чемпионата.

В среду в рамках 20-го тура АПЛ Шпоры примут дома Аристократов, матч начнется в 22.00 по киевскому времени.

"Может быть, мы почувствуем то, что было у Лестера в прошлом сезоне – все команды были за них, против нас!", — заявил Почеттино.

Челси в матче против Тоттенхэма надеется добыть 14-ю победу кряду.

"Челси сейчас в очень хорошей форме, но и мы тоже. Игра будет очень сложной, но у нас есть прекрасный шанс остановить Челси, сократить отставание".

"Для Премьер-лиги важно, чтобы Тоттенхэм победил, мы постараемся остановить Синих. Цель Тоттенхэма – попасть в топ-4".