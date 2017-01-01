Англия

Полузащитник Челси Виллиан уверен, что Синим по силам обыграть Тоттенхэм в 20-м туре Премьер-лиги.

Вчера Челси переиграл Сток Сити 4:2, а Виллиан отметился в этой встрече дублем. Победа над Гончарами стала для Синих 13-й кряду в Премьер-лиге.

"Думаю, мы можем продолжить победную серию. Со Стоком мы проделали великолепную работу. Это был сложный, очень сложный матч для нас. Но мы должны продолжать упорно работать", — отметил Виллиан.

В большинстве из этих 13 матчей Синие оставляли свои ворота на замке либо же пропускали 1 гол, в то время, как вчера Тибо Куртуа пришлось дважды вынимать мяч из сетки своих ворот.

"Мы чувствовали уверенность в своих силах. Да, пропустили 2 гола, но продолжали играть и это самое главное. Не важно, какой счет – мы должны продолжать играть".

В прошлом сезоне Виллиан был лидером Челси, однако в нынешней кампании часто остается на скамье запасных.

"Думаю, я возвращаюсь к своей лучшей форме, которая была в прошлом сезоне. Чувствую себя намного лучше. Забил 2 гола и очень счастлив".

В следующем туре Синие сыграют с Тоттенхэмом, который идет на 3-м месте.

"Это будет сложный матч, конечно же – еще и на выезде. Мы должны готовиться, чтобы продолжить победную поступь. Постараемся обыграть Тоттенхэм".

Матч Тоттенхэм – Челси состоится 4 января, начало – в 22.00 по киевскому времени.