Англия

Нападающий Астон Виллы Руди Гестед должен в ближайшее время пройти медосмотр в Миддлсбро.

На прошлой неделе тренер Астон Виллы Стив Брюс подтвердил, что Миддлсбро делал запрос по Гестеду.

ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что Гестед должен в ближайшее время пройти обследование в Боро.

Ранее менеджер Миддлсбро Айтор Каранка говорил, что первостепенной задачей Речников будет именно подписание нового нападающего.

Бенинец Гестед перешел в Астон Виллу в июле 2015 года за 6 млн фунтов. Однако экс-игрок Блэкберна в нынешнем сезоне сыграл лишь 8 матчей за Виллу в Чемпионшипе, из которых только три – при нынешнем тренере Стиве Брюсе.

Вилланы рассчитывают продать Гестеда, чтобы получить средства на новые трансферы.