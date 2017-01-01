Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн уверен, что его команде по силам обыграть лидера Премьер-лиги — Челси.

Сегодня Тоттенхэм разгромил Уотфорд 4:1. По 2 гола забили Харри Кейн и Деле Алли.

"Мы входили в Новый год с желанием его хорошо начать и победа 4:1 – просто фантастическое исполнение этого желания", — признался Кейн.

Сейчас Тоттенхэм поднялся на 3-ю строчку, уступая 10 пунктов лидирующему Челси. Именно Синих Тоттенхэм примет в следующем туре АПЛ.

"Это важнейший поединок. Все это осознают, так что атмосфера будет просто фантастической. Мы все ждем с нетерпением эту игру".

"Тоттенхэму нужно сосредоточиться на тренировках, чтобы выйти и обыграть Челси, прервав их победную серию".

Матч Тоттенхэм – Челси состоится 4 января.