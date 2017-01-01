Англия

Каллум Уилсон может перебраться зимой в Ньюкасл.

24-летний Уилсон забил за Борнмут 5 голов в этом сезоне, восстановившись от серьезной травмы колена, которую получил в конце прошлой кампании.

В последних 2 матчах Борнмута он оставался сидеть в запасе и это привлекло внимание Ньюкасла. По данным Sky Sports, Сороки желают сделать предложение по Каллуму.

Перед началом этого сезона Ньюкасл приобрел у Борнмута другого форварда – Мэтта Ритчи.

После 24 матчей Ньюкасл лидирует в Чемпионшипе, опережая на 1 пункт Брайтон, который сыграл на поединок меньше.