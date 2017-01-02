Англия

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги уверен, что отсутствие вингера Садио Мане не скажется на результатах Красных.

24-летний Мане перешел в Ливерпуль из Саутгемптона этим летом. Он забил 9 голов во всех турнирах за Красных. В том числе и благодаря этим мячам подопечные Клоппа сейчас идут на 2-м месте в АПЛ, уступая только 6 пунктов Челси.

Мане отбыл в сборную Сенегала, чтобы сыграть на Кубке африканских наций и будет отсутствовать около месяца. Однако скоро в строй должен вернуться Филиппе Коутиньо, а также набирает форму центральный нападающий Даниэль Старридж.

"К сожаению, Садио должен был нас покинуть, однако у нас очень обширный и сильный состав", — уверен Ориги.

"Кто бы ни играл в атаке, я уверен, он может "сделать разницу", помочь добиться результата в каждой игре".

"Мы очень сильны как команда и обязательно докажем это в будущем, я уверен".

В следующем туре Ливерпуль сыграет с Сандерлендом. Матч начнется сегодня в 17.00.