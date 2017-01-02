Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что Золотой мяч при нынешнем подходе получают нападающие и у хавбека Поля Погба практически нет шансов на награду.

23-летний Погба перешел в МЮ из Ювентуса этим летом. Изначально он испытывал трудности на Олд Траффорд, однако в последние несколько месяцев сумел заиграть на высоком уровне.

В 18 матчах АПЛ Погба забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Последний мяч пришелся на матч с Миддлсбро и помог Красным Дьяволам вырвать победу 2:1.

Моуриньо уверен, что Погба вряд ли выиграет Золотой мяч при нынешнем подходе к определению победителей, хотя и может быть "феноменальным игроком".

"В умах людей что-то должно поменяться. Потому что вратарь никогда не выигрывал Золотой мяч, очень редко выигрывали его защитники. Мальдини ни разу не получил эту награду. Да даже полузащитникам сложно завоевать Золотой мяч – все достается тем, кто забивает голы", — уверен Моуриньо.

"Майкл Оуэн выиграл благодаря голам. Криштиану и Лионель Месси забивают голы. Они феноменальные игроки, но получают ЗМ благодаря своим голам. Думаю, должен измениться сам взгляд на определение победителя, но это будет слишком сложно".

"Однако если Поль продолжит и дальше так прогрессировать, а МЮ тоже будет расти и хорошо выступать в еврокубках, то я думаю, что Погба может быть феноменальным игроком".

МЮ сейчас занимает 6-е место в АПЛ. Сегодня Красные Дьяволы сыграют с Вест Хэмом, начало – в 19.15 по киевскому времени.