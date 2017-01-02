Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что вингер Алекс Ивоби повысит свою результативность уже в ближайшее время.

Вчера Ивоби забил Кристал Пэлас свой 2 мяч в Премьер-лиге в нынешнем сезоне. Игра закончилась победой Арсенала 2:0.

Некоторые специалисты ставили под сомнение мастерство Ивоби в завершении атак, однако Венгер не разделяет их скепсис.

"Всегда, когда парень начинает больше забивать на тренировках, это свидетельствует, что голы придут и в матчах. А Алекс стал более результативен на тренировках", — заявил Венгер.

"Он хорошо открывается, быстро двигается, всегда нацелен на мяч, может сдерживать противника. А сейчас ко всему этому он еще и начинает прибавлять голы. Люди забывают, что Алексу всего 20 лет. Я считаю, он играет очень хорошо".

После 19 туров Арсенал занимает 3-е место в Премьер-лиге. Завтра Канониры на выезде сыграют против Борнмута, начало – в 21.45 по киевскому времени.