Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес считает, что не все игроки согласятся перейти в стан борца за выживание.

Уже 2-й сезон кряду Сандерленд начинает календарный год в зоне вылета.

Прошлой зимой Черные Коты подписали Ламина Коне, Вахби Хазри и Яна Кирххоффа, которые помогли клубу сохранить прописку в элите.

"Мы поговорим с президентом клуба. Посмотрим, что можно сделать. Будет сложно завлекать игроков", — заявил Мойес.

Сегодня Сандерленд сыграет с Ливерпулем. Начало матча – в 17.00 по киевскому времени.