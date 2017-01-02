Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес считает, что не все игроки согласятся перейти в стан борца за выживание.
Дэвид Мойес, safc.com
02 января 2017, 08:18
Уже 2-й сезон кряду Сандерленд начинает календарный год в зоне вылета.
Прошлой зимой Черные Коты подписали Ламина Коне, Вахби Хазри и Яна Кирххоффа, которые помогли клубу сохранить прописку в элите.
"Мы поговорим с президентом клуба. Посмотрим, что можно сделать. Будет сложно завлекать игроков", — заявил Мойес.
Сегодня Сандерленд сыграет с Ливерпулем. Начало матча – в 17.00 по киевскому времени.