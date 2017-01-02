Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман заверил, что Ириски не горят реваншистскими настроениями после поражения 0:1 от Саутгемптона в первом круге.

В ноябре Эвертон проиграл на выезде Саутгемптону 0:1, выдав при этом довольно блеклое выступление.

" Эвертон не намерен мстить Саутгемптону", — заверил Куман.

"Конечно же, матч будет особенным – я два сезона кряду работал в Саутгемптоне".

"Первый матч мы сыграли действительно очень плохо. Возможно, это был один из худших матчей в сезоне".

Матч Эвертон – Саутгемптон начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени. Перед началом встречи команды занимают 7-е и 9-е места соответственно.