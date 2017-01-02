Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что вингер Антони Мартиаль должен бороться за свое место в основе Красных Дьяволов.

В прошлом сезоне Мартиаль стал лучшим бомбардиром МЮ, забив 17 голов. Однако свой второй сезон на Олд Траффорд он проводит не так успешно – Антони выходил в основе лишь в 8 матчах АПЛ.

В СМИ появились слухи о том, что француз желает сменить обстановку и не прочь перебраться в Севилью.

Однако в матче 19-го тура против Миддлсбро Мартиаль выдал пока что лучший свой матч при Моуриньо: он забил гол, поучаствовал во втором взятии ворот, а также несколько раз отдавал пасы, которые могли бы стать голевыми.

"Антони играл, забил, боролся. Я знаю, что это величайший талант, но ему нужно слушать меня, а не агента", — заявил Моуриньо.

Жозе привел пример Генриха Мхитаряна, который изначально был запасным, но с декабря сумел стать важным игроком команды.

"Я знал, что Мхитарян – невероятный талант, но он не играл. Антони нужно слушать меня на тренировках. Все, что я говорю игрокам, говорится ради того, чтобы они могли прогрессировать".

"Почти каждый день мне звонил агент Генриха и говорил: "Мхитарян с вами, он верит, что вы поможете ему стать лучше, продолжайте". А в случае с Мартиалем я каждый день читаю в газетах: "Антони несчастлив", "Антони хочет уйти в аренду", "Мартиаль собрался в Севилью".

"Мартиаль – это футболист, у которого есть изумительная возможность вырасти в топ-игрока".