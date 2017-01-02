Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что не привык преследовать кого-то в турнирной таблице, однако не спешит выбрасывать белый флаг в борьбе за чемпионство.

После 19 туров Ман Сити занимает 5-е место в Премьер-лиге, уступая 10 пунктов лидирующему Челси.

"Обычно мои команды были на вершине таблицы – я пробыл там много времени и с Барселоной, и с Баварией. Ну да ладно, Ман Сити – это новая глава в моей карьере и я с подопечными надеемся уладить ситуацию", — заявил Гвардиола.

"Но вопрос в том, сможем ли мы сократить отставание от Челси. Все, что нам сейчас нужно сделать – думать о следующем матче, а не "грузить" себя: "Если не выиграем чемпионство, то сезон провален".

"Мы будем анализировать все в конце сезона. А сейчас – просто концентрируемся на следующей игре".

Свой следующий поединок Сити проведет дома против Бернли. Встреча начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени.